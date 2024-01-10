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В Британии считают, что Путин может положить конец западному альянсу

Telegraph: Путин может положить конец западному альянсу в его нынешнем виде

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин способен пресечь существование военного блока западных стран в его текущем виде. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Запад вскоре может вручить Путину ключи от Европы», — говорится в материале.

Авторы статьи рекомендуют европейским членам НАТО как можно скорее запустить процесс перевооружения и восстановить собственные промышленные мощности.

«Если они не сделают это, Путин сможет <…> положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен», — отмечается в публикации.

По оценке издания, поддержка и спонсирование Украины странами Запада может прекратиться, в то время как РФ проводит наращивание своей оборонного-промышленного комплекса в целях обеспечения потребностей армии. Украина, в свою очередь, выпускает вдвое меньше артснарядов и ракет, нежели армия России.

В свою очередь, российский президент Путин ранее назвал НАТО задним двором Соединенных Штатов, а американцев хозяевами альянса.

Ранее в Киеве заметили «пасхалку» для Путина в речи Зеленского.

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