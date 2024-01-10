В Госдуме предрекли рост протестов фермеров в Германии

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал волну протестов немецких фермеров грустным результатом антинародной и антироссийской политики властей ФРГ. Его слова передает РИА Новости.

«Мы наблюдаем плачевный итог антинародной и антироссийской политики, проводимой Берлином», — считает парламентарий.

По его мнению, канцлер Германии Олаф Шольц «возомнил себя современным европейским диктатором», открыто враждующим с Россией и «вассально сдающим интересы страны в угоду США».

«Но его милитаристские посылы <...> мудрые граждане не оценили, посчитав, что еще одного Гитлера Германия попросту не переживет», — заявил депутат.

Согласно прогнозу Шеремета, протестные настроения в ФРГ будут расти.

Восьмого января сотни тракторов перекрыли дороги Германии во время протестов фермеров за отмену налогов. власти ФРГ внесли меры жесткой экономии в бюджет на 2024 год, включая спорное сокращение льгот для фермеров. В связи с этим Ассоциация немецких фермеров начала общенациональную забастовку против запланированного федеральным правительством сокращения субсидий в сельскохозяйственном секторе.

Ранее в Германии забастовка фермеров парализовала работу завода Volkswagen.