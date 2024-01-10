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Стала известна судьба украинского законопроекта о мобилизации

Фракция «Слуга народа» решила вернуть на доработку законопроект о мобилизации

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что фракция партии «Слуга народа» в парламенте приняла решение вернуть законопроект о мобилизации кабмину Украины на доработку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, представители партии «Слуга народа» на своем заседании приняли решение о возвращении законопроекта на доработку правительству Украины.

По данным издания «Зеркало недели», которое ссылается на источники в Верховной раде, в парламенте не хватает голосов, чтобы принять законопроект в его текущем виде. В публикации подчеркивается, что большинство депутатов от «Слуги народа» не хотят голосовать за него в первом чтении, а представители фракций «Евросолидарность» и «Батькивщина» отказались голосовать в полном составе. Депутат от «Доверия» и «За будущее» планируют проголосовать за законопроект только частично.

До этого депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» София Федина раскритиковала доработанный законопроект о мобилизации, отметив, что он стал хуже предыдущей версии.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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