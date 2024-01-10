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В США допустили «драматический перелом» на Украине в пользу России

Сенатор Шумер допустил драматический перелом на Украине в пользу РФ

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Jonathan Ernst/Reuters

Глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что если американское руководство не выделит помощь Киеву, в ситуации на Украине в течение месяца произойдет «драматический перелом» в пользу России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия рада тому, что у США иссякают возможности помогать Украине.

Шумер отметил, если сенат не одобрит больше помощи Украине, то конфликт, который «склоняется в сторону российской стороны», может «оказаться в одном месяце от драматического перелома» в пользу России.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен потребовал от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса организовать новые поставки вооружений в зону украинского конфликта.

6 января политики провели двусторонние переговоры на острове Крите. При этом одной из основных тем обсуждения стала ситуация на Украине и военная помощь стране со стороны западных государств.

В ходе визита представитель Вашингтона призвал Афины снабдить Киев новыми системами вооружений.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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