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Россия выступила против участия нескольких стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине

Небензя: РФ выступила против участия ряда стран ЕС в совещании ООН по Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Россия не согласна с приглашением на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине нескольких стран Евросоюза. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя, чьи слова приводит РИА Новости.

По мнению российского постпреда, речь идет об Италии, Польше, Эстонии, ФРГ и Украине, так как они повторяют одни и те же тезисы, как «под копирку написанные» в русле общей риторики Европейского союза и НАТО.

«Никакой добавленной стоимости их заявления в дискуссии в Совете не вносят», — утверждает Небензя.

«Такой подход подрывает авторитет Совета», — заявил он.

Накануне Нового года Небензя прокомментировал отказ коллеги из Чехии участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Российский постпред отметил, что его чешский коллега не захотел отвечать за поступки своего правительства. Кроме этого, Небензя заявил, что в Совбезе ООН Прага часто выступает на заседаниях, организованных ради продвижения антироссийских идей.

Ранее Небензя предупредил о готовности России дать более жесткий ответ на угрозы.

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