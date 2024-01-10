Госсекретарь США предостерег хуситов последствиями

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег йеменских хуситов последствиями за продолжение атак на суда в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, американская сторона собрала вместе около 20 государств, чтобы ясно заявить о том, что в случае, если эти атаки продолжатся, то у этого будут последствия.

Блинкен добавил, что продолжающиеся атаки «представляют реальную угрозу интересам стран по всему миру».

До этого стало известно, что мятежное йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) выпустило боеприпас по судну в Красном море.

Накануне стало известно, что Евросоюз обсудит создание своей военной миссии в Красном море. Об этом заявил представитель главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано. По его словам, европейские страны планируют начать обсуждение этого вопроса в конце текущей недели.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атаки со стороны движения «Ансар Аллах» в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.