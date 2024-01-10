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Небензя заявил об ответственности Чехии в обстреле Белгорода

Небензя: Чехия хотела избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода

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John Minchillo/AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на Совета безопасности организации, что Чехия попыталась избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода через поставку боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании Совета безопасности 30 декабря», — сказал Небензя.

31 декабря сообщалось, что постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал отказ коллеги из Чехии участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. В ходе заседания дипломат спросил, где представитель Чехии. Небензя добавил, что именно Чехия является производителем ракет, которыми был нанесен удар по Белгороду. Российский постпред отметил, что его чешский коллега не захотел отвечать за поступки своего правительства.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что постпред Чехии при ООН не примет участие в заседании Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода.

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Обстрелы Белгорода
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