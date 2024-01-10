Путин прилетел в Хабаровск

Российский президент Владимир Путин прибыл в Хабаровск на совещание по развитию дальневосточных городов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, там главе государства покажут комплексные планы развития городов Дальнего Востока. Кроме того, российский лидер переговорит с представителями регионального бизнеса, посетит мультипликационную студию и обсудит вопрос формирования креативных кластеров в регионах.

В публикации говорится, что у президента запланирована встреча с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Незадолго до этого стало известно, что глава государства во время своего первого визита на Чукотку выехал из аэропорта до столицы региона Анадыря на снегоболотоходе. Путин до этого никогда не посещал Чукотку, в чем сам признавался.

Ранее Песков раскрыл детали поездки Путина на Крайний Север.