Названы дата и место встречи по «формуле мира» Украины

Постоянный представитель Швейцарии при Организации Объединенных Наций (ООН) Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что дискуссия по украинской «формуле мира» пройдет в Давосе 14 января. Трансляция выступления велась на сайте организации.

По ее словам, дискуссию планируется провести 14 января в Давосе в качестве части украинской «мирной формулы».

До этого Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что 16 декабря в Саудовской Аравии состоялась тайная встреча по украинскому конфликту. В переговорах приняли участие советники по национальной безопасности Украины, а также высокопоставленные чиновники из стран — членов G7 и ряда государств глобального Юга.

Согласно данным агентства, основной темой обсуждения стала так называемая «формула мира» Зеленского. Киев хотел использовать данную возможность, чтобы заручиться поддержкой участников встречи для завершения боевых действий на своих условиях. В то же время авторы материала подчеркнули, что украинские чиновники и представители G7 отвергли призывы дипломатов из стран глобального Юга к началу прямых переговоров с РФ.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.