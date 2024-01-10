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Джонсон заявил, что не причастен к срыву переговоров РФ и Украины

Джонсон назвал бредом заявление о том, что он сорвал переговоры РФ и Украины

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не имеет отношения к прекращению мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. Об этом сообщает The Times.

Джонсон назвал подобные утверждения «полным бредом» и «российской пропагандой».

В ноябре 2023 года глава украинской делегации на стамбульских переговорах Киева и Москвы Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с РФ. По словам лидера фракции «Слуга народа», тогда с Россией можно было договориться, а сейчас у Украины «очень плохая» переговорная позиция.

28 декабря бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый заявил, что на переговорах весной 2022 года в Стамбуле Россия и Украина были близки к мирному соглашению, достигнув компромисса.

Ранее в Киеве уклонились от ответа о роли Джонсона в переговорах с Москвой в 2022 году.

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