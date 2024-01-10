Хантер Байден сбежал из зала заседаний в конгрессе США

️Сын американского президента Джо Байдена Хантер Байден сбежал из зала в конгрессе США где рассматривают вопрос о его привлечении за неуважении к конгрессу до того, как конгрессвумен Марджори Тейлор Грин стала задавать ему вопросы. Об этом Грин написала в своем аккаунте в соцсети X, прикрепив соответствующую видеозапись.

«Хантер Байден ушел с заседания комитета Палаты представителей», — говорится в публикации.

Как только политик начала вступительную речь, Байден-младший и свита его адвокатов молча поднялись со своих мест и покинули помещение, что спровоцировало ажиотаж среди заседавших.

«Вероятно, Хантер боится моих слов», — полагает Грин.

Перед этим сообщалось, что сын президента США впервые предстанет перед федеральным окружным судом в штате Калифорния по делу о неуплате налогов на сумму $1,4 млн 11 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что про Хантера Байдена снимают фильм.