Ирак хочет вывести иностранные силы из страны

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что Багдад добивается вывода с его территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России), потому что может сам защитить себя от терроризма. Об этом сообщает агентство IRNA.

Он подчеркнул, что Ирак может сам защитить себя от терроризма и должен осуществлять полный суверенитет на своей территорией.

По его словам, прекращение присутствия международной коалиции в Ираке предотвратит дальнейшую напряженность и запутанность вопросов, связанных с внутренней и региональной безопасностью.

До этого издание Politico сообщило, что ас-Судани заявил чиновникам США, что требование Ирака о выводе военного контингента США было «попыткой удовлетворить внутреннюю аудиторию», но в действительности власти настроены на переговоры о сохранении американских войск.

В настоящее время в Ираке находятся около 2,5 тысячи военнослужащих США. Они обучают местных солдат борьбе с оставшимися боевиками «Исламского государства».

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.