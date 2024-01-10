Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ирак хочет вывести иностранные силы из страны

Премьер Ирака: Багдад добивается вывода иностранных сил, ибо может защитить себя

close
100%
Depositphotos

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что Багдад добивается вывода с его территории международной военной коалиции, которая создавалась для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России), потому что может сам защитить себя от терроризма. Об этом сообщает агентство IRNA.

Он подчеркнул, что Ирак может сам защитить себя от терроризма и должен осуществлять полный суверенитет на своей территорией.

По его словам, прекращение присутствия международной коалиции в Ираке предотвратит дальнейшую напряженность и запутанность вопросов, связанных с внутренней и региональной безопасностью.

До этого издание Politico сообщило, что ас-Судани заявил чиновникам США, что требование Ирака о выводе военного контингента США было «попыткой удовлетворить внутреннюю аудиторию», но в действительности власти настроены на переговоры о сохранении американских войск.

В настоящее время в Ираке находятся около 2,5 тысячи военнослужащих США. Они обучают местных солдат борьбе с оставшимися боевиками «Исламского государства».

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами