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В МИД России рассказали о препятствиях в проведении выборов за рубежом

МИД: подготовка к выборам президента РФ за рубежом сталкивается с препятствиями

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Максим Блинов/РИА Новости

Подготовка к предстоящим в марте выборам президента России за рубежом сталкивается с существенными препятствиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД Геннадия Аскальдовича.

«Подготовка к предстоящим выборам за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями», — заявил он.

Аскальдович напомнил, что в недружественных странах по требованию местных властей закрыты 26 российских дипломатических учреждений.

«Во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума ввиду массовых высылок наших дипломатов», — добавил представитель МИД.

9 января комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России заявила об активизации информационной кампании недружественных стран по дискредитации будущих президентских выборов в РФ. В заявлении отмечается, что Запад распространяет огульные обвинения и оценки, которые направленны на формирование негативного отношения к избирательной кампании в РФ.

Ранее ЦИК РФ зарегистрировал представителя КПРФ кандидатом на выборах президента России.

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