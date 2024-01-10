Песков: де-факто есть отказ Киева от каких-либо переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что де-факто по-прежнему существует юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ничего серьезного в этом плане нет. В этом плане де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров», — заявил он.

Песков добавил, что Россия продолжает проведение специальной военной операции.

Также Песков отметил, что президент России Владимир Путин несколько раз в сутки проводит разговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Путин заявлял, что поговорит с главой министерства обороны России Сергеем Шойгу по вопросу налаживания обратной связи с семьями участников СВО.

10 января Путин заявил, что все потребности российской специальной военной операции на Украине финансируются в полном объеме, а задержки при перечислении выплат военнослужащим связан с «бюрократическими сбоями».

Ранее Песков раскрыл детали поездки Путина на Крайний Север.