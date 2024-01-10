В США сообщили о росте антисемитизма в стране

Антисемитские инциденты в США за год выросли на 360% на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на данные Антидиффамационной лиги США (ADL).

«АДЛ зафиксировала 3283 антисемитских инцидента в период с 7 октября 2023 года по 7 января… Это на 360% больше, чем за тот же период годом ранее», — говорится в сообщении портала.

Было зарегистрировано по меньшей мере 628 инцидентов, действия в рамках которых были направлены против еврейских учреждений, таких как синагоги и общественные центры.

Отмечается, что представленные данные говорят о том, что число антисемитских инцидентов осенью 2023 года превышает их количество «в любом году за последнее десятилетие», за исключением 2022 года, когда число таких инцидентов достигло исторического максимума в 3697.

До этого американские конгрессмены потребовали освободить от должностей трех ректоров ведущих вузов за вспышки антисемитизма в учебных заведениях.

Председатель комитета палаты представителей США по образованию Вирджиния Фокс заявляла, что расследование в отношении ректоров Гарвардского, Пенсильванского университетов и Массачусетского технологического института, где были зафиксированы вспышки антисемитизма на фоне конфликта на Ближнем Востоке будут продолжены.

Ранее сообщалось, что ректор Гарварда покинет пост после обвинений в плагиате и росте антисемитизма.