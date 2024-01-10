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На Украине оценили последствия принудительной мобилизации

Соскин: насильственная мобилизация в Одессе приведет к серьезным последствиям

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Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского о принудительной мобилизации на Украине, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его мнению, результат всех действий Зеленского — это и закон о мобилизации, и ловля мужчин в городах Украины. Соскин подчеркнул, что то, что происходит в Одессе является «полным безумием», он считает, что это не тот город, в котором можно «вытворять такие вещи».

По мнению эксперта, насильственная отправка мужчин на передовую может привести к серьезным последствиям. При этом Соскин добавил, что глава киевского режима довел страну до краха во всех отношениях.

До этого стало известно, что для принудительной мобилизации в ряды ВСУ в Одессе забирают мужчин из трамваев и другого общественного транспорта.

В публикации представлено видео, в котором люди в камуфляжной и черной одежде без опознавательных знаков досматривают трамвай.

8 января сообщалось, что в Одессе сотрудники военкомата раздали повестки в троллейбусе.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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