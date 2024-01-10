Глава МИД Литвы не знает, почему его не позвали на встречу с Зеленским

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не знает, почему не получил приглашения от президента Гитанаса Науседы участвовать во встрече с Владимиром Зеленским. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Это не какой-то демарш с моей стороны, это не мое решение, что меня там нет», — заявил Ландсбергис, подчеркнув, что «не знает», почему его не пригласили на встречу с Зеленским.

По словам главы МИД, его не пригласил в президентский офис несмотря на то, что в составе делегации из Киева был его коллега Дмитрий Кулеба.

До этого сообщалось, что Ландсбергис встретил прибывшего в Литву Зеленского в аэропорту, но на встречу в президентском дворце не поехал, так как не получил соответствующего приглашения.

Ранее в Литве сочли неправомерными новые ограничения против россиян.