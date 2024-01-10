Зеленский назвал системы ПВО нехваткой №1

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев крайне нуждается в современных системах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает «Украинская правда».

Он подчеркнул, что Украина с партнерами не в состоянии в ближайшее время производить современные системы противовоздушной обороны. Этого не хватает очень сильно, утверждает Зеленский.

Он назвал системы ПВО «тем, чего не хватает №1». По его словам, Украина способна отразить в среднем 70 процентов российских ударов.

До этого главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о телефонном разговоре с командующим войсками НАТО в Европе Кристофером Каволи. Как отметил Залужный, военные обсуждали ситуацию на украинском фронте.

По словам Залужного, вместе с Каволи он обсудил также возможную стратегию российских войск на ближайшие недели и месяцы

До этого на Украине состоялось обсуждение нового закона о мобилизации. Во время встречи Залужный вышел из себя и предложил парламентариям самим отправиться в зону боевых действий, обратив внимание на нехватку людей.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.