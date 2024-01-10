Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал системы ПВО нехваткой №1

Зеленский заявил, что Киев крайне нуждается в современных системах ПВО

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев крайне нуждается в современных системах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает «Украинская правда».

Он подчеркнул, что Украина с партнерами не в состоянии в ближайшее время производить современные системы противовоздушной обороны. Этого не хватает очень сильно, утверждает Зеленский.

Он назвал системы ПВО «тем, чего не хватает №1». По его словам, Украина способна отразить в среднем 70 процентов российских ударов.

До этого главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о телефонном разговоре с командующим войсками НАТО в Европе Кристофером Каволи. Как отметил Залужный, военные обсуждали ситуацию на украинском фронте.

По словам Залужного, вместе с Каволи он обсудил также возможную стратегию российских войск на ближайшие недели и месяцы

До этого на Украине состоялось обсуждение нового закона о мобилизации. Во время встречи Залужный вышел из себя и предложил парламентариям самим отправиться в зону боевых действий, обратив внимание на нехватку людей.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами