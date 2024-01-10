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Трамп заявил, что США не будут помогать Евросоюзу в случае войны

Еврокомиссар Бретон: Трамп заявлял, что США не будут помогать ЕС в случае войны

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Sam Wolfe/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в частной беседе с представителями Евросоюза предупреждал, что США не станут помогать ЕС, если на него нападут. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, который, по его же словам, присутствовал на встрече Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в 2020 году.

«Вы должны понимать, что, если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем к вам на помощь и не поддержим вас», — процитировал Трампа Бретон.

По его словам, бывший американский президент также говорил о бесполезности НАТО и о том, что США выйдут из состава альянса. Бретон назвал позицию Трампа тревожной и отметил, что с опаской относится к его возможному возвращению на пост президента Штатов.

До этого бывший юрист Белого дома Тай Кобб заявил, что Дональд Трамп представляет величайшую угрозу демократии в истории страны. Он призвал американцев относиться к Трампу «очень серьезно».

Ранее член палаты представителей Нэнси Пелоси раскритиковала экс-президента США Дональда Трампа, который заявил, что крах экономики страны может произойти в течение года.

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