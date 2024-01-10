Ким Чен Ын заявил, что не будет избегать войны

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у него «нет намерения избегать войны» в регионе, при этом, по словам лидера Северной Кореи, у Пхеньяна нет планов начинать войну в одностороннем порядке против Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на лидера КНДР.

«Ким заявил, что не станет начинать войну в одностороннем порядке, но «не намерен также избегать войны», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Ким Чен Ын заявил о готовности «без колебаний уничтожить» Южную Корею, если та попытается использовать вооруженные силы против КНДР «или поставить под угрозу ее суверенитет и безопасность».

До этого сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что власти Южной Кореи своими действиями и заявлениями навлекают на себя «крещение огнем».

Ранее Ким Чен Ын во время посещения новой птицефабрики приказал увеличить производство мяса птицы и куриных яиц.