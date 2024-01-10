В посольстве России отреагировали на инцидент с памятником в Болгарии

Инцидент с опрокинутым памятником русскому дипломату Николаю Игнатьеву в Варне связан не с политикой властей страны, а с хулиганским проявлением. Об этом сообщили в Telegram-канале российского посольства в Болгарии.

«Расцениваем случившееся как недальновидное хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой болгарских властей. Рассчитываем, что данные городской администрацией обещания отремонтировать монумент и вернуть его на прежнее место будут выполнены, а преступники будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

10 января стало известно, что вандалы опрокинули бюст русского дипломата графа Игнатьева. Городские власти сообщили, что памятник уберут на время реставрации, после чего вернут на место.

Памятник графу Николаю Игнатьеву был установлен в Варне в начале ХХ века в знак признания заслуг русского дипломата во время освободительной борьбы за независимость Болгарии.

В конце декабря суд в Софии запретил действия по демонтажу памятника Советской армии, признав его незаконным. При этом бронзовые фигуры данного монумента уже разрезали и сбросили с пьедестала.

Ранее в МИД РФ назвали враждебным шагом снос памятника Советской армии в Болгарии.