В Белоруссии отметили нарушения границы со стороны Украины

Пограничники Украины незаконно проникают на территорию Белоруссии и нарушают воздушное пространство республики с помощью беспилотников. Об этом со ссылкой на слова госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича сообщает РИА Новости.

«Украинские пограничники часто несут службу в пьяном виде, направляют оружие в сторону территории Республики Беларусь, допускают заходы на нашу приграничную территорию и нарушение воздушного пространства квадрокоптерами», — заявил Вольфович во время посещения Мозырского пограничного отряда.

25 декабря секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович заявил о гибридной войне против Минска. По его словам, экстремисты, террористы стремятся дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии, перечеркнуть ее историческую память и фальсифицировать события Великой Отечественной войны.

20 декабря в Белоруссии рассказали о провокациях Украины на границе.

Ранее в Белоруссии заявили об увеличении интенсивности разведки против Москвы и Минска.