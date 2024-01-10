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В Белоруссии отметили нарушения границы со стороны Украины

Совбез Белоруссии: украинские пограничники незаконно нарушают границу республики

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Пограничники Украины незаконно проникают на территорию Белоруссии и нарушают воздушное пространство республики с помощью беспилотников. Об этом со ссылкой на слова госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича сообщает РИА Новости.

«Украинские пограничники часто несут службу в пьяном виде, направляют оружие в сторону территории Республики Беларусь, допускают заходы на нашу приграничную территорию и нарушение воздушного пространства квадрокоптерами», — заявил Вольфович во время посещения Мозырского пограничного отряда.

25 декабря секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович заявил о гибридной войне против Минска. По его словам, экстремисты, террористы стремятся дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии, перечеркнуть ее историческую память и фальсифицировать события Великой Отечественной войны.

20 декабря в Белоруссии рассказали о провокациях Украины на границе.

Ранее в Белоруссии заявили об увеличении интенсивности разведки против Москвы и Минска.

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