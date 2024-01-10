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Стало известно, кого боится Трамп

WSJ: Трамп боится кандидата в президенты США Хейли, он обеспокоен ее рейтингами

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Jonathan Ernst/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп обеспокоен ростом популярности кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли, ее рейтинг в первичных опросах партии растет, кроме того, позиции Трампа и Хейли расходятся по вопросу о мигрантах в США. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Если Трамп такой сильный кандидат, почему он боится Хейли? <…> Трамп нападает на миссис Хейли за то, что она утверждает, что мигранты, прибывающие в США нелегально, ищут лучшей жизни… Трамп направляет свои нападки на бывшего губернатора, рейтинг которого растет в первичных опросах Республиканской партии», — говорится в сообщении издания.

Газета, ссылаясь на недавний опрос телеканала CNN, сообщает, что Хейли находится «в пределах досягаемости» от Трампа в Нью-Гэмпшире — 32% против его 39%.

Кроме того, экс-президент США разместил в Нью-Гемпшире постер, где говорилось, что Хейли «выступает против стены Трампа на границе» и что ее «слабость подвергает нас серьезной опасности».

До этого Никки Хейли заявила, что намерена победить экс-президента США Дональда Трампа на выборах «в одиночку», однако не исключила объединения усилий с другим кандидатом от республиканцев Роном Десантисом.

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