Президент Литвы пообещал Украине военную помощь на €200 млн

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс в начале 2024 года направит Украине броневики М577, амуницию, генераторы и системы детонирования. Пакет долгосрочной помощи Киеву на €200 млн уже утвержден. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Литва и дальше продолжит поддерживать украинцев всеми средствами: военными, экономическими, политическими.

Науседа отметил, что в Совете обороны республики уже был утвержден пакет долгосрочной военной поддержки Украины на €200 млн. Президент Литвы добавил, что в январе украинской стороне будет направлена амуниция, генераторы, системы детонирования, а в феврале Киеву передадут броневики М577.

По его словам, Вильнюс будет обучать украинских военных, а также укреплять сотрудничество в области военной промышленности.

До этого Науседа в ходе визита в страну главы Украины Владимира Зеленского пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Он также отметил важность предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, где вопрос членства Украины в альянсе будет одним из важнейших.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.