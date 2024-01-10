В Белом доме не ответили на большинство вопросов о коррупции Байдена в 2023 году

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в 2023 году ответила всего на восемь вопросов с обвинениями в адрес главы государства Джо Байдена по поводу коррупции и других скандалов на пресс-конференциях. Об этом пишет Fox News со ссылкой на статистику Центра медиа-исследований (MRC).

«Из 337 вопросов, связанных со скандалами, которые задали репортеры Белого дома, Жан-Пьер дала окончательный ответ только на восемь (2,37%)», — заявил аналитик MRC Билл Д'Агостино.

Согласно исследованию, журналисты задавали больше всего вопросов о неправильном использовании Байденом секретных документов: Жан-Пьер ответила только на пять из 220 вопросов по данной теме, что составляет 2,27%.

Кроме того, как сообщает MRC, из 87 вопросов о предполагаемой коррупции в семье Байденов Жан-Пьер ответила только на три из них (3,44%).

В целом пресс-секретарь Белого дома оставалась решительной в своем отказе обсуждать что-либо, даже отдаленно связанное с финансовыми делами семьи Байденов, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Белом доме выросла напряженность между двумя сотрудниками администрации Байдена.