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Премьер-министру Украины выписали предписание об устранении коррупционных нарушений

НАПК выписало премьеру Шмыгалю предписание об устранении коррупционных нарушений

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины вынесло предписание премьер-министру Денису Шмыгалю об устранении нарушений требований закона «О предотвращении коррупции». Об этом сообщается на сайте НАПК.

В публикации отмечается, что в 2023 году украинский кабмин допустил принятие 131 постановления с нарушением требований антикоррупционного закона.

«НАПК требует провести служебное расследование для установления причин и условий, приведших к указанным нарушениям, принять меры по их устранению, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц кабмина Украины и соответствующих центральных органов исполнительной власти», — говорится в заявлении.

До этого руководитель министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на Украине ожидается больше новостей о задержаниях и уголовных делах на фоне коррупции в министерстве обороны и в Вооруженных силах страны (ВСУ).

Умеров напомнил, как в декабре 2023 года Служба безопасности Украины вместе с Минобороны ликвидировали мошенническую схему, связанную с закупкой боеприпасов для ВСУ, почти на 1,5 млрд гривен.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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