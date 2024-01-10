Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии заявил об ошибочности стратегии Запада

Фицо: стратегия Запада в украинско-российском конфликте не работает

close
100%
Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Стратегия Запада в отношении конфликта Украины и России просто не работает. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в комментарии для местной газеты Pravda.

«Шокирует наблюдать, как Запад постоянно ошибается при оценке ситуации в России. Факты неумолимы, — заявил Фицо.

По его словам, Россия в военном отношении полностью контролирует занятые территории, российская экономика не рухнула, антироссийские санкции лишь увеличивают внутреннюю самодостаточность страны, а российские энергетические гиганты сообщили о рекордных поставках в Китай и Индию. Все вместе, по мнению Фицо, говорит о провальной стратегии западных стран в отношении российско-украинского конфликта.

«С самого начала конфликта на Украине я сопротивлялся черно-белому видению, как принято в Вашингтоне или Брюсселе. Война на Украине уходит своими корнями в 2014 год, в развитие украинской политической сцены и ее отношения к согражданам русской национальности», — подчеркнул премьер-министр.

Говоря о влиянии Соединенных Штатов на Украину и реакции России на это, Фицо призвал представить, какова была бы реакция США в случае, если бы министерство обороны Мексики и ее президент находились под полным влиянием России и высказывались в антиамериканском стиле.

«Отношение России к ситуации в области безопасности и подталкивание Украины к вступлению в НАТО было нарушением международного права, применением военной силы без международного мандата», — заключил Роберт Фицо.

22 декабря в Словакии заявили, что все оружие мира не поможет Украине в конфликте с Россией.

20 декабря премьер Словакии объяснил, почему выступает против членства Украины в НАТО.

Ранее Фицо заявил, что взгляды Словакии и НАТО на военную помощь Киеву не совпадают.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами