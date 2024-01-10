Стратегия Запада в отношении конфликта Украины и России просто не работает. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в комментарии для местной газеты Pravda.

«Шокирует наблюдать, как Запад постоянно ошибается при оценке ситуации в России. Факты неумолимы, — заявил Фицо.

По его словам, Россия в военном отношении полностью контролирует занятые территории, российская экономика не рухнула, антироссийские санкции лишь увеличивают внутреннюю самодостаточность страны, а российские энергетические гиганты сообщили о рекордных поставках в Китай и Индию. Все вместе, по мнению Фицо, говорит о провальной стратегии западных стран в отношении российско-украинского конфликта.

«С самого начала конфликта на Украине я сопротивлялся черно-белому видению, как принято в Вашингтоне или Брюсселе. Война на Украине уходит своими корнями в 2014 год, в развитие украинской политической сцены и ее отношения к согражданам русской национальности», — подчеркнул премьер-министр.

Говоря о влиянии Соединенных Штатов на Украину и реакции России на это, Фицо призвал представить, какова была бы реакция США в случае, если бы министерство обороны Мексики и ее президент находились под полным влиянием России и высказывались в антиамериканском стиле.

«Отношение России к ситуации в области безопасности и подталкивание Украины к вступлению в НАТО было нарушением международного права, применением военной силы без международного мандата», — заключил Роберт Фицо.

22 декабря в Словакии заявили, что все оружие мира не поможет Украине в конфликте с Россией.

20 декабря премьер Словакии объяснил, почему выступает против членства Украины в НАТО.

Ранее Фицо заявил, что взгляды Словакии и НАТО на военную помощь Киеву не совпадают.