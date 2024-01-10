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Финляндия может продлить закрытие границы с Россией

Helsingin Sanomat: Финляндия планирует продлить закрытие границы с РФ еще на месяц

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Lehtikuva/Reuters

Финляндия планирует продлить закрытие границы с Российской Федерацией еще на месяц, юридических и политических препятствий для этого решения нет. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве страны.

В публикации отмечается, что в четверг, 11 января, кабмин Финляндии еще может изменить срок закрытия границ. Источники в правительстве утверждают, что для принятия этого решения нет никаких политических или юридических препятствий.

До этого руководитель министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что Хельсинки не будут открывать КПП на границе с Россией с 14 января.

Тем временем закрытие границ осуждают граждане Финляндии. Некоторые из них рассуждают, что до вступления в НАТО финны чувствовали себя в нейтральной стране с правом голоса. Сейчас этого нет.

Финляндия также может запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2025 года, в этом году будут подготовлены законодательные решения.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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