В США оценили последствия беспорядков в Эквадоре

Беспорядки в Эквадоре могут негативно повлиять на политику президента страны Даниэля Нобоа по уменьшению госдолга и выведению государства из экономического кризиса. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«Кампания наркотерроризма по всему Эквадору угрожает сорвать попытку президента Даниэля Нобоа справиться с долговым кризисом страны и выйти из многолетнего экономического спада», — говорится в сообщении агентства.

Издание напоминает, что Нобоа, недавно ставший президентом, пытался справиться с финансовым кризисом и получить финансирование от кредиторов, когда «вспыхнуло бандитское насилие».

Как пишет Bloomberg, чрезвычайная ситуация в Эквадоре подорвала оптимизм инвесторов к государству.

До этого стало известно, что 29 зданий зданий, в том числе пять больниц, подверглись нападению в эквадорском городе Гуаякиль. По данным издания Primicias, в связи со сложившейся в Эквадоре ситуацией несколько предприятий и зданий в центре Гуаякиля решили закрыться 9 января раньше срока. Государственные учреждения и подразделения средств массовой информации призвали своих сотрудников эвакуироваться.

Ситуация в стране обострилась после побега главаря банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито из тюрьмы 7 января, после чего произошли бунты в нескольких пенитенциарных учреждениях.

8 января в ряде тюрем страны произошли бунты, в одном из учреждений в заложники были взяты 15 охранников. Эквадор переживает резкий рост преступности. Президент Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

Ранее в российском МИДе осудили методы группировок в Эквадоре.