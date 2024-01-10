Путин приравнял добровольцев Донбасса к участникам СВО

Все, кто с оружием в руках защищает Россию, должны иметь равные гарантии и поддержку от государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря, трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Один из присутствующих в залей участников специальной военной операции на Украине рассказал главе государства, что некоторые его боевые товарищи не могут получить статус ветерана боевых действий. В частности, одному бойцу не предоставили такой статус, поскольку он ушел воевать добровольцем в Донбассе до начала СВО и тогда же получил травмы. То есть он не являлся военнослужащим Вооруженных сил России.

«Они все должны быть приравнены к тем людям, которые защищают интересы родины с оружием в руках и сейчас. Я уже такое поручение министерству обороны давал, они должны доработать», — подчеркнул президент РФ, пообещав разобраться в ситуации.

По его словам, все бойцы, которые борются за Россию, должны быть поставлены в равные условия, это касается в том числе первых двух корпусов ЛНР и ДНР.

В ходе этой же встречи Путин заявил, что все потребности СВО финансируются в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился в Ново-Огарево с семьями военных, павших в ходе СВО.