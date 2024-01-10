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В Совфеде сообщили о препятствиях для продвижения интересов США в ЕС

Сенатор Пушков: продвижение интересов США в ЕС столкнется с препятствиями

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Владимир Трефилов/Reuters

Намерения правящего в Европе либерально-атлантического класса, ориентированного на продвижение интересов США и так называемого «мира, основанного на правилах», столкнутся с препятствиями в 2024 году. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«(Глава МИД Великобритании. – прим. ред.) Дэвид Кэмерон достаточно ясно выразил настроения правящего в целом в Европе либерал-атлантического класса, ориентированного не на собственно европейские, а преимущественно на американские интересы, продвигающего западную экспансию <…> намерения Кэмерона и Ко, сколь бы серьезными они ни были, могут столкнуться с большими препятствиями, причем уже в текущем году», — считает сенатор.

Упомянутые препятствия могут возникнуть, по мнению сенатора, ввиду начавшейся оценки целесообразности «бесконечной помощи» Украине, а также усиления политических сил, выступающей против помощи Киеву.

Кроме того, по оценке сенатора, соотношение сил может измениться не в пользу «либерал-атлантистов» и на выборах в Европарламент.

До этого кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что Соединенные Штаты «никогда не отправят американские войска воевать на Украину».

Ранее Украину предупредили о надвигающейся катастрофе из-за США.

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