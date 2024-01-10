В США сообщили, что Евросоюз «устал» от украинского конфликта

Европейские страны «демонстрируют усталость» от украинского конфликта на фоне внутренних проблем, связанных, среди прочего, с финансами, при этом Латвия, Литва и Эстония продолжают придерживаться политики помощи Киеву. Об этом пишет американская газета New York Times.

«Европейские страны демонстрируют растущую усталость и финансовые трудности из-за войны», — говорится в сообщении издания.

Газета подчеркивает, что дополнительная американская помощь Украине «находится под вопросом», поскольку республиканцы в конгрессе продолжают блокировать поставки оружия и другую помощь на сумму около $61 млрд.

На этом фоне, по оценке New York Times, такое развитие событий может «дать политическое прикрытие европейским чиновникам, стремящимся уменьшить свою поддержку войны».

Издание отдельно выделяет страны Балтии, являющие «бастионом» поддержки Киева.

До этого сообщалось, что новая оппозиционная партия ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт» добивается переговоров между Россией и Украиной по завершении конфликта.

Ранее в Италии назвали 2024 год ключевым для конфликта на Украине.