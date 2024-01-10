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Польша объяснила свою позицию против беспошлинной торговли с Украиной

Польша обосновала Еврокомиссии нежелание торговать с Украиной без пошлин

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Shutterstock

Глава минсельхоза Польши Чеслав Секерский написал письмо замглавы Еврокомиссии Валдису Домбровскису, в котором объяснил, почему польская сторона выступает против беспошлинной торговли с Украиной. Подробности сообщила радиостанция RMF24.

«По словам Чеслава Секерского, полная либерализация торговли, введенная ЕС после начала украинского конфликта, имела «контрпродуктивный эффект», — говорится в материале портала.

Министр указал в письме, что бесконтрольный импорт продукции с Украины привел к переизбытку на рынке зерна, сахара, птицы, яиц, фруктов и яблочного концентрата. Ввоз одного только сахара увеличился в 20 раз.

По мнению Секерского, с Киевом нужно договориться о постепенной либерализации, чтобы Украина адаптировалась к законам и стандартам Европейского союза. До тех пор, полагает глава польского минсельхоза, следует ограничить ввоз сахара, птицы и яиц с Украины и ввести «усиленные защитные положения».

До этого схожее предложение высказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Ранее в Раде призвали украинского президента Зеленского разобраться с Польшей.

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