Путин рассказал, как справляется с нагрузками

Президент России Владимир Путин во время встречи с жителями города Анадырь заявил, что чувствует в себе силы и энергию для работы и решения необходимых для РФ задач. Его слова приводит РИА Новости.

«Я уже взрослый человек, но чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач», — отметил Путин.

Глава российского государства сообщил, что ежедневно занимается физической культурой по 2-2,5 часа.

Также в ходе встречи с жителями города Анадырь Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение распространить социальные гарантии на многодетных отцов.

В конце декабря Путин подписал закон о маткапитале только на детей с гражданством РФ по рождению. Это усложняет получение выплаты для приезжих. Теперь мигранты не смогут претендовать на их получение, если родили ребенка до получения российского гражданства.

Ранее было названо число подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента.