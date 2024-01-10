Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, как справляется с нагрузками

Путин заявил, что чувствует в себе силы и энергию для работы и решения задач

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи с жителями города Анадырь заявил, что чувствует в себе силы и энергию для работы и решения необходимых для РФ задач. Его слова приводит РИА Новости.

«Я уже взрослый человек, но чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач», — отметил Путин.

Глава российского государства сообщил, что ежедневно занимается физической культурой по 2-2,5 часа.

Также в ходе встречи с жителями города Анадырь Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение распространить социальные гарантии на многодетных отцов.

В конце декабря Путин подписал закон о маткапитале только на детей с гражданством РФ по рождению. Это усложняет получение выплаты для приезжих. Теперь мигранты не смогут претендовать на их получение, если родили ребенка до получения российского гражданства.

Ранее было названо число подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами