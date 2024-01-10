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В США оценили попытки отстранить Трампа от выборов

WSJ: попытки не допустить Трампа к выборам нарушают волю народа

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Charlie Neibergall/AP

Попытки в США отстранить экс-президента страны Дональда Трампа от выборов – это подрыв воли простых американцев. Об пишет американская газета Wall Street Journal.

«Попытки не допустить господина Трампа к президентским выборам 2024 года — это вопиющая попытка подорвать волю народа и ужасная глупость», — говорится в сообщении издания.

В материале отмечается, что вдохновителей соответствующей политики «не заботятся об основных принципах демократии» в США. Кроме того, сторонников не допуска Трампа к выборам 2024 года также «не волнует, что происходит с судебной властью» в стране.

Как подчеркивает издание, независимо от решения Верховного суда относительно участия Трампа в выборах «судьи будут подвергнуты резкой критике со стороны огромного числа американцев».

До этого экс-юрист Белого дома Тай Кобб заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп представляет величайшую угрозу демократии в истории страны.

Ранее прокуратура США попросила федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отклонить претензии экс-президента Дональда Трампа на юридический иммунитет в уголовном деле о вменяемых ему попытках переиграть в свою пользу результаты выборов 2020 года.

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