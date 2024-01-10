Путин рассказал, почему отменил поездку в Якутию

Президент России Владимир Путин планировал поездку не только на Чукотку, но и в Якутию, но ее пришлось отменить в связи с плохими погодными условиями. Об этом глава государства сообщил во время встречи с представителями общественности Чукотки, отвечая на вопрос о специфике транспортных проблем региона, передает ТАСС.

«Собирался в Якутию лететь, но самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку, но я съезжу все равно», — сказал он.

«Сбой из-за транспортной схемы, а с рядовым человеком тем более может это происходить. Сплошь и рядом, особенно на таких расстояниях и в таких зонах», — российский лидер.

Также Владимир Путин во время своего первого визита на Чукотку удивился расположению местного аэропорта.

Путин до этого никогда не посещал Чукотку, в чем сам признавался. До этого единственный раз в истории руководитель России посещал Чукотку в 2008 году, но тогда пост президента занимал Дмитрий Медведев.

Ранее Путин осмотрел круглогодичный тепличный комплекс на Чукотке.