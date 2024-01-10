В ЕС рассказали, когда планируют поставить Украине 1 млн боеприпасов

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз (ЕС) может успеть поставить Украине обещанный 1 млн боеприпасов к марту или апрелю. Его слова приводит Politico.

Бретон пообещал, что Евросоюз будет придерживаться своих обязательств по поставкам артиллерийских снарядов Вооруженным силам Украины. Он назвал «абсолютно выполнимой» возможность поставки Киеву 1 млн боеприпасов до конца марта 2024 года.

С его точки зрения, для этого следует сократить экспорт вооружений в государства за пределами ЕС и оказывать давление на ВПК стран континента.

Европейский союз может догнать Россию в производстве оружия в течение двух лет, и для политического объединения важно иметь такой же военный потенциал, как и у Москвы, подчеркнул еврокомиссар.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские страны не смогут выполнить обещание поставить Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года.

«Мы выполним наше обещание, но это займет больше времени, чем хотелось бы. Планировалось поставить 1 млн боеприпасов к марту, но теперь, вне всяких сомнений, понадобится еще дополнительно несколько месяцев», — сказал политик.

Ранее фон дер Ляйен заверила, что ЕС произведет 1 млн снарядов в 2024 году.