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Украина разрабатывает проект соглашения по гарантиям безопасности с Британией

На Украине заявили о разработке соглашения по гарантиям безопасности от Британии

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Frank Augstein/AP

Украина и Великобритания провели очередной раунд переговров по заключению двустороннего соглашения по гарантиям безопасности Киеву. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Офис президента Украины.

Как следует из текста, участники встречи перешли к проработке проекта соглашения, обсудили его содержание и тематические блоки. Также стороны договорились о графике дальнейших консультаций, отмечается в сообщении.

Украинскую делегацию возглавлял замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, говорится в тексте.

До этого глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страны Запада готовы в течение нескольких лет оказывать поддержку Украине.

«Вместе с нашими союзниками мы хотим предельно ясно показать [президенту России Владимиру] Путину, что его политика выжидания с нами не сработает. Мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов, готовы оказывать им эту поддержку, поскольку речь идет о главном для нашего поколения вызове», — сказал он.

Ранее Кэмерон пообещал четвертый акт конфликта на Украине.

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