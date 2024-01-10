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Тысячам россиян грозит выдворение из Латвии

Дипломат Зыков: тысячи россиян находятся на грани выдворения из Латвии

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Global Look Press

Тысячи российских граждан оказались на грани выдворения из Латвии из-за поправок, внесенных в миграционный закон страны. Об этом в эфире Первого канала сообщил временный поверенный в делах РФ на территории республики Олег Зыков.

Дипломат отметил, что в настоящее время в Латвии наблюдается «крайне острая» ситуация с соблюдением прав российских граждан. В частности, он обратил внимание на массовое аннулирование постоянных видов на жительство.

«Местная миграционная служба в массовом порядке приступила к аннулированию постоянных видов на жительство у россиян, которые не успели в срок выполнить требования абсолютно антигуманных и дискриминационных, на наш взгляд, поправок к миграционному закону страны», — подчеркнул Зыков.

Он добавил, что из-за реализации соответствующей законодательной инициативы многие российские граждане рискуют столкнуться с выдворением из Латвии. При этом речь идет сразу о нескольких тысячах человек, уточнил дипломат.

В сентябре 2023 года латвийский парламент принял поправки к миграционному закону, которые предусматривали приостановку действия постоянных видов на жительство российских граждан. Срок действия данных документов можно было продлить, только предоставив свидетельство о владении государственным языком.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили о готовности принять россиян, которых депортируют из Латвии.

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