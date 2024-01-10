США потребовали от Греции предоставить дополнительное оружие Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен потребовал от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса организовать новые поставки вооружений в зону украинского конфликта. Об этом сообщает греческий портал Newsbreak.

Как указано в материале, 6 января политики провели двусторонние переговоры на острове Крите. При этом одной из основных тем обсуждения стала ситуация на Украине и военная помощь стране со стороны западных государств.

«Репортажи, возможно, сводятся к улыбкам и экскурсии по вилле Мицотакиса в Ханье, где он принимал госсекретаря США, но, похоже, события развиваются серьезно и крайне болезненно для Греции», — говорится в публикации.

Авторы статьи подчеркнули, что в ходе визита представитель Вашингтона призвал Афины снабдить Киев новыми системами вооружений. Согласно информации портала, Блинкен даже поставил Мицотакису ультиматум и дал ему всего несколько дней на принятие решения.

Однако, по словам обозревателей, Греция уже отдала Украине всю свою технику и тем самым разрушила собственную систему национальной обороны. В связи с этим журналисты подчеркнули, что выполнение требований Блинкена нанесет «невообразимый ущерб» национальным интересам республики.

«Что именно Блинкен хочет, чтобы мы послали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, который терпит крах по всем фронтам? Только С-300? Или мы должны послать еще и F-16, руководствуясь логикой, что их заменят F-35?» — задались вопросом авторы материала.

Ранее на Украине заявили о неумении офиса главы государства правильно «клянчить деньги» у зарубежных партнеров.