Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Евросоюзе раскритиковали альтернативный вариант Венгрии по выделению денег Украине

Politico: компромисс Орбана по Украине ежегодно позволит требовать выкуп от ЕС

close
100%
Freepik.com

Компромисс премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по финансированию Украины даст возможность Будапешту каждый год требовать выкуп от правительства Европейского союза. Так дипломаты Евросоюза раскритиковали альтернативный вариант венгерской стороны по выделению денег Киеву, передает Politico.

Уточняется, что суть плана Венгрии заключается в том, что ЕС предоставит Украине не разовую выплату в размере €50 млрд, €17 млрд из которых будут в виде грантов и еще €33 млрд — в виде внебюджетных кредитов до 2027 года, а будет каждый год выделять Украине гранты и кредиты на сумму €12,5 млрд.

«В практическом плане предложение Венгрии дало бы Орбану возможность ежегодно блокировать финансирование Евросоюза для Украины или добиваться уступок от Брюсселя за снятие его вето», — отмечается в публикации.

Politico напоминает, что в декабре Европейский союз уже разблокировал для Венгрии около €10 млрд, замороженные из-за нарушений верховенства закона, в попытках добиться от Будапешта отмены вето.

Некоторые дипломаты ЕС считают, что это решение может лишить Украину достаточной предсказуемости.

«МФФ [семилетний бюджет Европейского союза] представляет собой многолетнюю структуру, мы не можем делать это из года в год», — указал один из европейских чиновников.

До этого сообщалось, что Венгрия может снять вето на выделение денег Европейским союзом Украине при условии пересмотра финансирования раз в год.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Будапешт считает плохим решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров по вступлению Киева в политическое объединение и не хочет в нем участвовать.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами