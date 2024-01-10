В Евросоюзе раскритиковали альтернативный вариант Венгрии по выделению денег Украине

Компромисс премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по финансированию Украины даст возможность Будапешту каждый год требовать выкуп от правительства Европейского союза. Так дипломаты Евросоюза раскритиковали альтернативный вариант венгерской стороны по выделению денег Киеву, передает Politico.

Уточняется, что суть плана Венгрии заключается в том, что ЕС предоставит Украине не разовую выплату в размере €50 млрд, €17 млрд из которых будут в виде грантов и еще €33 млрд — в виде внебюджетных кредитов до 2027 года, а будет каждый год выделять Украине гранты и кредиты на сумму €12,5 млрд.

«В практическом плане предложение Венгрии дало бы Орбану возможность ежегодно блокировать финансирование Евросоюза для Украины или добиваться уступок от Брюсселя за снятие его вето», — отмечается в публикации.

Politico напоминает, что в декабре Европейский союз уже разблокировал для Венгрии около €10 млрд, замороженные из-за нарушений верховенства закона, в попытках добиться от Будапешта отмены вето.

Некоторые дипломаты ЕС считают, что это решение может лишить Украину достаточной предсказуемости.

«МФФ [семилетний бюджет Европейского союза] представляет собой многолетнюю структуру, мы не можем делать это из года в год», — указал один из европейских чиновников.

До этого сообщалось, что Венгрия может снять вето на выделение денег Европейским союзом Украине при условии пересмотра финансирования раз в год.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Будапешт считает плохим решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров по вступлению Киева в политическое объединение и не хочет в нем участвовать.