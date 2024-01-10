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Кандидат в президенты заявил, что США никогда не отправят войска на Украину

Десантис: США никогда не смогут отправить войска воевать на Украину

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Global Look Press

Кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что Соединенные Штаты «никогда не отправят американские войска воевать на Украину». В эфире Fox News он подчеркнул, что европейцы должны сделать для Киева больше, и назвал КНР «угрозой номер один» для Вашингтона.

«У нас много проблем в области национальной безопасности. Одна из них — наша собственная южная граница. И у нас есть такие люди, как Никки Хейли, которые больше заботятся о границе с Украиной, чем о нашей собственной границе здесь, в Соединенных Штатах», — сказал Десантис.

Он также призвал к увеличению военно-морской мощи США в Индо-Тихоокеанском регионе, «чтобы иметь возможность сдерживать амбиции Китая».

По словам кандидата в президенты США, если бы он мог, то «щелкнул пальцами» и вернул все утраченные территории Украине. Также он заявил, что Россия «не имела права» начинать спецоперацию. В то же время, подчеркнул Десантис, европейские страны делают недостаточно для поддержки Киева.

«Я думаю, нам нужно работать с европейцами, чтобы они делали больше. Я готов работать с ними, потому что у нас есть военные связи, которые помогают в этом, но у нас не может быть просто карт-бланша, и мы никогда не сможем отправить американские войска воевать на Украину», — констатировал Десантис.

До этого Десантис заявил, что США важнее поддерживать Израиль, а не Украину.

Ранее кандидат в президенты США заявил, что Байден не может объяснить цель поддержки Украины.

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