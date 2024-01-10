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На Украине заявили о неумении Зеленского «клянчить деньги» у США

Политтехнолог Небоженко: офис Зеленского не умеет правильно просить США о помощи

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Офис действующего президента Украины Владимира Зеленского совершает ошибку, пытаясь добиться финансовой помощи от западных стран при помощи различных пиар-акций. Такое заявление сделал директор социологической службы «Украинский барометр» и политтехнолог Виктор Небоженко, давший интервью для YouTube-канала Politeka.

«Украина должна здесь прилагать не пиар-усилия, как до этого делал офис [президента Украины], когда приезжали в США и говорили: «Если вы не дадите нам деньги, то мир завтра рухнет», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в Вашингтон нередко приезжают главы других государств с целью «клянчить деньги». В связи с этим американские власти не считают визиты Зеленского каким-то исключительным событием, добавил политтехнолог.

Тем не менее украинское руководство продолжает подчеркивать «уникальность» своих просьб к США. Однако, как следует из слов эксперта, подобная стратегия оказывается неэффективной.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии у властей страны средств для продолжения финансирования Украины. В то же время он указал, что Вашингтон рассчитывает на помощь союзников в этом деле.

Ранее в сенате США заявили о задержке в переговорах по вопросу финансирования Украины.

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