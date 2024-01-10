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Маск выступил против мягкой политики властей США к нелегальным мигрантам

Маск: в США после школ начнут заселять нелегальных мигрантов в дома американцев

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Власти США скоро могут начать использовать дома американских граждан для поселения в них нелегальных мигрантов. Такое мнение в соцсети X выразил гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

По его словам, такое произойдет после того, как закончатся номера в отелях и места в школах.

«Тогда они перейдут к вашим домам», — написал миллиардер.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что одну из школ Нью-Йорка закрывают для размещения в ней нелегальных мигрантов.

На прошлой неделе Маск также обвинил администрацию президента США Джо Байдена в поощрении нелегальной миграции, заявив, что «цифры говорят сами за себя».

В 2022 году власти Техаса, Аризоны и Флориды (первые два штата граничат с Мексикой по суше, Флорида — с Кубой по воде) стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города США иностранных граждан, незаконного проникших в страну из Мексики. Таким образом чиновники протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джо Байдена.

Ранее отъезд эмигрантов назвали гуманитарной катастрофой для России.

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