Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Эквадоре пообещали амнистию для силовиков за превышение полномочий

Парламент Эквадора пообещал амнистию для силовиков за превышение полномочий

close
100%
KAREN TORO/REUTERS

Национальная ассамблея Эквадора пообещала амнистию военным и полицейским во время операции по нейтрализации преступных группировок. Об этом сообщил ТАСС.

В парламенте выразили поддержку силовикам, ответственным за соблюдение «конституции и закона».

«Мы признаем <…> самоотверженность и усилия по обеспечению безопасности, защите мира и сохранению жизней граждан», — отметили в Национальной ассамблее.

В парламенте подчеркнули, что эта поддержка «включает помилование» в случаях, когда это будет необходимо.

До этого в Эквадоре объявили режим внутреннего вооруженного конфликта. Об этом сообщил глава государства Даниэль Нобоа.

Также стало известно, что вооруженные бандиты расправляются с полицейскими на улицах Эквадора.

В ночь на 10 января стало известно, что эквадорская полиция задержала нескольких участников нападения на телеканал в Гуаякиле.

Ранее большинство заложников в Эквадоре удалось освободить.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами