В Эквадоре пообещали амнистию для силовиков за превышение полномочий

Национальная ассамблея Эквадора пообещала амнистию военным и полицейским во время операции по нейтрализации преступных группировок. Об этом сообщил ТАСС.

В парламенте выразили поддержку силовикам, ответственным за соблюдение «конституции и закона».

«Мы признаем <…> самоотверженность и усилия по обеспечению безопасности, защите мира и сохранению жизней граждан», — отметили в Национальной ассамблее.

В парламенте подчеркнули, что эта поддержка «включает помилование» в случаях, когда это будет необходимо.

До этого в Эквадоре объявили режим внутреннего вооруженного конфликта. Об этом сообщил глава государства Даниэль Нобоа.

Также стало известно, что вооруженные бандиты расправляются с полицейскими на улицах Эквадора.

В ночь на 10 января стало известно, что эквадорская полиция задержала нескольких участников нападения на телеканал в Гуаякиле.

Ранее большинство заложников в Эквадоре удалось освободить.