Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белом доме заявили, что состояние здоровья Остина не угрожало защите интересов США

Белый дом заявил, что состояние Остина не угрожало защите интересов США

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что состояние здоровья главы Пентагона Ллойда Остина не угрожало защите национальных интересов США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кирби, способность американской армии защищать национальные интересы страны не была подорвана. Чиновник особо подчеркнул, что главнокомандующий вооруженными силами США президент Джо Байден ни на секунду не переставал осуществлять контроль и командование армией по всему миру. Кирби отметил, что во время госпитализации министра обороны вооруженные силы США вели боевые действия.

Ранее сообщалось, что у министра обороны США Ллойда Остина диагностировали рак простаты. После выявления требующего лечения онкологического заболевания 22 декабря Остину провели «минимально инвазивное» хирургическое вмешательство.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами