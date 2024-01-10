В Белом доме заявили, что состояние здоровья Остина не угрожало защите интересов США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что состояние здоровья главы Пентагона Ллойда Остина не угрожало защите национальных интересов США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кирби, способность американской армии защищать национальные интересы страны не была подорвана. Чиновник особо подчеркнул, что главнокомандующий вооруженными силами США президент Джо Байден ни на секунду не переставал осуществлять контроль и командование армией по всему миру. Кирби отметил, что во время госпитализации министра обороны вооруженные силы США вели боевые действия.

Ранее сообщалось, что у министра обороны США Ллойда Остина диагностировали рак простаты. После выявления требующего лечения онкологического заболевания 22 декабря Остину провели «минимально инвазивное» хирургическое вмешательство.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.