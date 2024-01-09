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В Совете Федерации заявили об активизации кампании Запада по дискредитации выборов в РФ

В Совфеде зафиксировали активизацию Запада по дискредитации выборов в России

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Shutterstock

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России заявила об активизации информационной кампании недружественных стран по дискредитации будущих президентских выборов в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

В заявлении отмечается, что Запад с помощью спонсируемые медиаресурсов, подконтрольных СМИ и иностранных агентов распространяет огульные обвинения и оценки, которые направленны на формирование негативного отношения к избирательной кампании и электоральным процедурам в Российской Федерации как таковым.

Так, комиссия привела в качестве примера несколько публикаций на ресурсах, которые были включены в реестр иноагентов. В них содержались бездоказательные обвинения в принуждении и незаконном сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина и призывы добиваться признания нелегитимности российской власти.

Рабочая группа комиссии предупредила, что на основании федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», иностранный агент не вправе участвовать в избирательных кампаниях.

Ранее в Совфеде сообщили о беспрецедентном расколе внутри США.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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