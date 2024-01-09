Палестина потребовала от Совбеза ООН «прекратить шизофрению»

Постоянный представитель Палестины при Организации Объединенных Наций (ООН) Рияд Мансур заявил, что Совет Безопасности ООН должен «прекратить шизофрению» и принять документ с призывом прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, следует прекратить «эту шизофрению», ведь весь мир призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня.

Мансур подчеркнул, что СБ ООН осуждает атаки против гражданских в Газе и призывает к оказанию гуманитарной помощи, однако не выступает с требованием необходимого для достижения всех этих целей перемирия.

До этого представитель Палестинской автономии в ООН отметил, что подавляющее большинство голосов, поддержавших гуманитарное прекращение огня в секторе Газа, стало «историческим днем». 153 страны выступили за прекращение вооруженных действий.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.