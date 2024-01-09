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Зеленский поговорил с президентом Румынии

Зеленский обсудил с президентом Румынии увеличение объема украинского экспорта

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом об увеличении объема украинского экспорта. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что ежемесячный экспорт через Румынию вырос с двух до трех миллионов тонн. Он обсудил с Йоханнисом возможность расширения пропускной способности пограничных переходов, чтобы увеличить данный показатель до четырех млн тонн.

Президент Украины добавил, что также обсудил с румынским коллегой программу подготовки украинских пилотов F-16. Кроме того, они договорились начать работу над двусторонними гарантиями безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.

До этого еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что не одобряет продление режима свободной торговли с Украиной.

2 января сообщалось, что новое польское правительство сохранит запрет на ввоз зерна с Украины. Блокировка со стороны Варшавы будет действовать до тех пор, пока на уровне Евросоюза не будут разработаны новые правила транзита украинского зерна.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.

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