Шольца вновь призвали передать ракеты Taurus Украине

Глава немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить промедление и передать дальнобойные ракеты Taurus Украине. Его слова приводит Rheinische Post.

По словам Мерца, «колебания по поставкам крылатых ракет Taurus должны прекратиться», а Шольц должен отказаться сдержанности в этом вопросе.

«Это бы очень помогло Украине», – заявил глава ХДС.

Политик поприветствовал призывы Шольца к западным союзникам увеличить помощь Киеву, однако заметил, что, если канцлер откажется от своей позиции по передаче ракет ВСУ, заявление вызовет больше доверия.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии.

Позже в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России.

Ранее германские депутаты призвали наносить удары по объектам в России.