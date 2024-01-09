Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шольца вновь призвали передать ракеты Taurus Украине

Глава ХДС Мерц призвал Шольца отказаться от сдержанности и передать Taurus Киеву

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Глава немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить промедление и передать дальнобойные ракеты Taurus Украине. Его слова приводит Rheinische Post.

По словам Мерца, «колебания по поставкам крылатых ракет Taurus должны прекратиться», а Шольц должен отказаться сдержанности в этом вопросе.

«Это бы очень помогло Украине», – заявил глава ХДС.

Политик поприветствовал призывы Шольца к западным союзникам увеличить помощь Киеву, однако заметил, что, если канцлер откажется от своей позиции по передаче ракет ВСУ, заявление вызовет больше доверия.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии.

Позже в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России.

Ранее германские депутаты призвали наносить удары по объектам в России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами